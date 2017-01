Un ancien préfet maritime français déclare la guerre à Israël

Installé en Judée-Samarie avec son épouse pour trois mois, l’amiral Laurent Mérer, ancien préfet maritime de l’Atlantique aujourd’hui en retraite, dénonce publiquement les « crimes de l’occupant israélien » dans des propos injurieux diffusés avec la complicité du journal Ouest France, dont les questions ne laissent pas de doute sur son parti-pris…

Laurent Merer ne mâche pas ses mots : « c’est ni plus ni moins un peuple qui vole la terre d’un autre peuple et dénie son existence…Les Palestiniens sont des résistants qu’Israël fait passer pour des terroristes… », peut-on lire dans un entretien complaisant d’Ouest France, publié le 24 avril dernier.

Après avoir commandé des navires et des régions maritimes, qu’est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans une mission personnelle, en « Palestine », avec votre épouse ?

C’est un engagement pour la paix. Nous cherchions à faire quelque chose de pragmatique, utile et sur le terrain. Le Defap, service protestant des missions étrangères, nous a proposé ce programme international du conseil œcuménique des églises pour la Palestine. Il a été créé au début des années 2000, après la deuxième Intifada.

Vous sentiez-vous, auparavant, concernés par le sort des Palestiniens ?

Pas particulièrement. Pour nous, ce sujet faisait partie du bruit de fond de la politique internationale. Je n’en savais finalement pas grand-chose. Ce qui nous a séduits c’est que ce programme répondait concrètement à une demande des Églises chrétiennes palestiniennes.

Depuis deux mois que vous êtes sur place, vous découvrez l’horreur…

Ce qui se passe ici est révoltant. C’est ni plus ni moins un peuple qui vole la terre d’un autre peuple et dénie son existence. Ces colonies qui se répandent comme le cancer sont totalement illégales. N’importe quel satrape d’Afrique ou d’Asie qui se comporterait ainsi serait traîné devant la Cour pénale internationale. On tire sur des gamins et 200 m plus loin, la vie continue. C’est l’horreur ! Et on a envie de le crier.

Pourquoi, dans ce cas, la cause palestinienne ne mobilise-t-elle pas plus ?

Ce conflit dure depuis 1967. C’est terrible mais on a fini par s’y habituer. Et puis en France, la cause palestinienne a été accaparée par des mouvements d’extrême gauche qui n’ont pas forcément de crédibilité auprès du grand public. Par ailleurs, il y a en face l’État d’Israël qui est un peuple malin, intelligent, bosseur et déterminé. Les Israéliens sont extrêmement habiles dans la propagande.

Vous dites qu’ils font passer les Palestiniens pour des terroristes alors qu’ils ne sont que des résistants…

Exactement. Lorsque nous étions occupés par les soldats allemands en 1940, ceux qui leur tiraient dessus étaient considérés comme des héros. C’étaient les résistants. Les Palestiniens sont des résistants qu’Israël fait passer pour des terroristes. Et cela marche très fort car dans l’esprit européen, terroriste = musulman = Daech. Or nous sommes dans un pays occupé depuis cinquante ans.

En quoi consiste votre mission au quotidien ?

Moi, je suis à Hébron qui est un endroit sensible. Nous facilitons l’accès des enfants aux écoles à proximité des colonies, les passages aux check-points (points de contrôle) … Ma femme, elle, est à Jérusalem. Sa mission est plutôt concentrée sur les lieux de culte puisque les Israéliens entravent l’accès des fidèles aux mosquées et aux églises. Elle travaille aussi dans une zone appelée le grand Jérusalem où se trouvent des bédouins expulsés de leurs pâturages. Israël leur mène une vie totalement impossible pour les décourager.