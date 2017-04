Un Arabe de Hawara détenait des centaines d’antiquités de l’époque du second Temple.

Des centaines d’objets de la période des Hasmonéens, de Bar Kohba et relatifs à la période du second Temple ainsi que de l’occupation assyrienne et romaine ont été découverts par l’Autorité des antiquités dans la maison et le magasin d’un Palestinien de la localité de Hawara au sud de Shehem (Naplouse). Le propriétaire des lieux a été arrêté pour trafic et non-notification de la découverte d’antiquités.