Un archevêque italien voit l’Europe musulmane « dans 10 ans »

Carlo Liberati, archevêque émérite de Pompéi, a été interrogé par le site lafedequotidiana.it et ses dires déménagent…Extraits.

« Êtes-vous préoccupé par les récents actes de terrorisme?

« Certainement, comme tous du reste. Mais le problème est bien autre. L’ Italie et l’Europe vivent de manière païenne et athée, ils font des lois qui vont contre Dieu et ont des coutumes qui ne parlent que de paganisme. Toute cette décadence morale et religieuse, au-delà de la foi, favorise l’islam. Dans dix ans, comme j’ai déjà dit, nous serons musulmans pas à cause de l’islam, mais par notre stupidité. Eux font des enfants et nous non, nous sommes en déclin. En outre. »