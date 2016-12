Un article bidonné pousse un ministre pakistanais  à menacer Israël de représailles nucléaire

Khawaja Muhammad Asif et depuis vendredi dernier, la risée des réseaux sociaux arabes et depuis que la nouvelle s’est répandue, ses prouesses de fin diplomates sont moquées dans le monde entier. Car le ministre de la Défense pakistanais ne fait pas dans la dentelle. Son sang n’a fait qu’un tour lorsqu’il lit un article sur le site AWDnews.com qui attribue à son homologue israélien les paroles suivantes : « Si par malheur, ils [les troupes pakistanaises, NDLR] arrivent en Syrie, nous saurons quoi faire et les détruiront avec une attaque nucléaire ». Signé Moshé Yaalon.

Immédiatement, le courageux ministre pakistanais twitte : « Israël oublie que le Pakistan est aussi une puissance nucléaire ». Bref il menace l’Etat d’Israël de représailles nucléaires. Ni plus ni moins.



Sauf que le militaire en chef pakistanais a commis une petite boulette. Ou plutôt deux. Il n’a d’abord pas vérifié les sources de cette information qui est un faux, une invention publiée par le site en question et d’ailleurs aussitôt démentie par Jérusalem. Ensuite, Moshé Yaalon n’est plus ministre de la Défense en Israël depuis le mois de mai dernier. Bref, faux sur toute la ligne !

D’abord prise très au sérieux par ses abonnés, la réaction du ministre pakistanais a ensuite été raillée par nombre d’internautes qui s’interrogent sur son sens de la proportion et sur ses compétences. D’autant que Khawaja Muhammad Asif avait, en septembre dernier, menacé cette fois l’Inde, de frappes nucléaires, après un incident dans la région du Cachemire.