Un célèbre rappeur condamné pour ses textes antisémites et homophobes

Le célèbre rappeur néerlandais d’origine marocaine répondant au nom d’ISMO a souvent été épinglé pour ses textes contre les homosexuels et les Juifs qui lui ont octroyé de nombreux adeptes. Le juge du tribunal de première instance l’avait libéré, car il avait prétendu que ses propos, tels que «Je ne sers pas la main d’homos» et «Je hais les sales juifs plus que les nazis» sont des affirmations qui ne sont rien de plus que des lignes de la chanson « Gaité » du poète qui est un artiste, mais le juge de la Cour Suprême en a décidé autrement. ISMO devra payer une amende de 1 500 euros, et a été contraint d’enlever la vidéo offensante ‘Eenmans’ de Youtube qui s’y trouve depuis 2014 et a obtenu plus de 7 millions de vues.