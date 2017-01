Un chanteur israélien – très à gauche – demande à B. Netanyahu « d’être un homme et de démissionner »

Le chanteur-compositeur de gauche Aviv Geffen s’en est pris mercredi au Premier ministre Binyamin Netanyahu lors d’un concert au port de Tel-Aviv.

« Nous avons élevé un tyran nommé Bibi Netanyahu, qui fait ce qu’il veut, » a déclaré M. Geffen sous les applaudissements. «Je me sens à la fois pour la droite et pour la gauche. Nous méritons un vrai leader et une personne qui n’est pas paranoïaque et nerveuse. »

M. Geffen a également déclaré: « Il est impossible pour Israël de se conduire correctement avec un Premier ministre qui est sous enquête. Nous méritons un leader et non un tyran, les amis. »

«J’appelle Bibi Netanyahu: si tu es vraiment un homme – démissionne, sois assez juste pour ton peuple, parce que tu es très injuste, ma génération et moi méritons un changement», a ajouté M. Geffen en criant: «Nous voulons le changement, nous voulons le changement, nous voulons le changement. »

Ce n’est pas la première fois que M. Geffen s’est attaqué à M. Netanyahu lors d’un concert. En 2015, il a fait les manchettes quand il a appelé à envoyer Netanyahu « en enfer », tandis qu’une image de messieurs Netanyahu, Naftali Bennett et Avigdor Liberman, était apparue derrière lui avec un grand rouge « X » inscrit sur eux.

Les remarques de Geffen ont été condamnées à l’époque par le ministre des Transports, Yisrael Katz, qui a déclaré: «Un homme qui a échappé à l’armée israélienne, qui incite à la violence contre le Premier ministre alors que lui et sa famille ont tant contribué à la sécurité de l’Etat – et les leaders de gauche Tzipi Livni) et Buji (Yitzhak Herzog) ne dénoncent pas et ne disent pas un mot. »