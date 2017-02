Un « déséquilibré » a foncé sur des passants samedi après-midi dans le centre-ville de Heidelberg (sud de l’Allemagne), faisant au moins trois blessés, a déclaré la police, précisant avoir blessé et arrêté l’agresseur.

« Un homme fonce sur un groupe de personnes, trois personnes blessées, le suspect arrêté et blessé par balle », a fait savoir la police de Mannheim, la ville voisine, sur son compte twitter, sans dire s’il s’agissait d’un acte intentionnel ou d’un accident. « Nous continuons à enquêter. Dès que nous en saurons plus, nous informerons le public », a précisé un porte-parole de la police.

Après l’incident, « le suspect est sorti du véhicule et s’est éloigné à pied, armé d’un couteau », ont par ailleurs expliqué dans un communiqué les services de police. Selon le quotidien populaire allemand Bild, l’homme souffrait de troubles psychiatriques…