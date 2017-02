Un dirigeant du Hamas : Le monde arabe a abandonné les Palestiniens

La situation de la cause palestinienne et la pire depuis 1948 a affirmé le dirigeant du Hamas, Mahmoud Az-Zahhar, lors d’un entretien avec la télévision proche du Hezbollah al-Mayadeen TV. Selon lui, aussi bien le monde arabe que le monde islamique et l’Occident ont tourné le dos au peuple palestinien. « Je parle plus précisément du monde islamique qui constitue le tiers de l’humanité aujourd’hui, qu’accorde-t-il à la cause palestinienne? Rien. L’Iran donne à la cause palestinienne. Mais est-ce suffisant, pour provoquer un équilibre avec l’entité israélienne qui possède des bombes atomiques ? », s’est interrogé ce membre du bureau politique du Hamas.