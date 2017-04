Un dispositif sonore discret …sans casque ! Par Bely.

Mais non, ne rougissez pas, vous ne rêvez pas, cette voix est bien la sienne et vous, vous êtes bien la seule personne à l’entendre, claire et nette, 5 sur 5, alors que la foule autour de vous continue de vaquer sans se douter de rien à ses occupations… Tout cela parce qu’une nouvelle espèce de son vient de naître.

Le principe de Huygens

Nous devons cette application à des chercheurs israéliens qui, pour la société Noveto, ont mis au point une technologie super pointue, si ce n’est issue du principe de Huygens. Jouons les érudits * : Où l’on découvre que l’idée initiale de cette actuelle application vient de loin ! Elle remonte très exactement aux années 1678. A cette époque un certain monsieur Huygens imagine le principe de départ suivant : « Lorsqu’une source ponctuelle émet une onde, tout se passe comme si chaque point d’une surface d’onde se comportait à son tour comme une source ponctuelle secondaire émettant des ondes dans toutes les directions, les ondes secondaires interfèrent entre elles de sorte que la nouvelle surface d’onde est l’enveloppe de toutes les surfaces d’ondes secondaires. » L’idée est reprise et retravaillée par un certain monsieur Fresnel, lui-même corrigé par un autre chercheur Mr Kirchhoff qui la formalise à son tour et nous revoilà à ce mois d’avril 2017 en Israël.

Des capacités étonnantes

Résultat : les flux sonores dirigés comme le sont les flux lumineux, le son est livré directement à vos oreilles, et vos oreilles seulement. La technologie de Sowlo est capable de détecter et suivre précisément les mouvements d’une personne, mais pas seulement. Rien ne l’empêche d’envoyer des voix, de la musique, en un mot tous les sons possibles et imaginables en un lieu en son entier ou une zone plus spécifique, selon la demande, dans votre voiture ou dans votre bureau, on parle même de rangées de cinéma ciblées chacune dans une langue différente.

Vos oreilles uniquement

Pour vous personnellement, plus besoin de casque ou d’écouteurs quels qu’ils soient. Mettez votre téléphone sur haut-parleur. Il n’y a que vous qui l’entendrez. Vous pourrez vivre votre vie, bouger, courir, vous arrêter, repartir, le son du haut-parleur sera dirigé vers vos oreilles et celles d’aucune autre personne. Et tout cela parce qu’une caméra suit votre visage, repère la position de vos oreilles et leur envoie ce fameux filet sonore directionnel « personnel à vous-même » !.

Discrétion totale

On avait déjà eu du mal à ne plus s’étonner de voir des personnes que l’on croyait un peu dérangées, parler seules avant de prendre l’habitude de les voir agir ainsi, (et nous avec), grâce au téléphone portable branché sur oreillettes…Désormais, (ou presque, l’application devant être commercialisée d’ici peu), si vous avez glissé votre téléphone dans une de vos poches, aucun signe distinctif ne permettra de deviner que vous écoutez une voix dont vous ne vous lassez pas. Une voix aux accents si doux, « Sa » voix qui susurre ou hurle à votre oreille et elle seule, combien vous êtes aimé…