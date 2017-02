Un économiste du FMI ne voit pas les prix de l’immobilier baisser en Israël

L’économiste du FMI Craig Beaumont a déclaré que le plan gouvernemental soutenu par M. Kahlon pour « calmer » le marché immobilier israélien aiderait les ménages primo-accédants, mais qu’il ne croyait pas que cela changerait les prix du marché de manière substantielle.

En visite en Israël depuis plus d’une semaine, des économistes du FMI ont déclaré que l’économie israélienne faisait preuve d’une forte croissance, que le chômage était à son plus bas niveau et que le taux de la dette publique avait été considérablement réduit. Ils ont rencontré le ministre des Finances Moshe Kahlon, gouverneur de la Banque d’Israël Karnit Flug, et des économistes principaux du ministère des Finances et de la Banque d’Israël.

Lors de la conférence de presse qui s’est tenue hier, M. Kahlon a fait l’éloge de la politique du gouvernement sur un certain nombre de questions économiques. Il a noté que le FMI pensait que les mesures du gouvernement abaisseraient les prix des logements à court terme. Mais le FMI a ajouté que des réformes plus fondamentales étaient nécessaires pour augmenter l’offre et rendre disponibles des logements abordables à long terme.

L’annonce du FMI a également critiqué le projet visant à vendre certains logements à prix fixés hors du marché. L’économiste du FMI Craig Beaumont a déclaré que ce plan serait coûteux et que d’autres mesures pourraient être plus utiles à long terme.