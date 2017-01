Un économiste israélien prévoit une baisse des prix de l’immobilier

« Il est tout à fait clair qu’une baisse des prix des logements en Israël, accompagnée d’une baisse des prix des terrains qui a déjà commencé, est sur le point d’accélérer dans un proche avenir », a déclaré l’économiste Avi Tiomkin, consultant économique au site Globes.

«L’indicateur avancé, à savoir une baisse importante des ventes de logements, est déjà devenu un fait. Il y a un certain nombre de facteurs dans ce processus: l’activité intensive du ministre des Finances, Moshe Kahlon et son ministère, qui sont totalement concentrés sur cette question, ainsi que les actions menées sur le terrain, les processus économiques mondiaux et le temps pour compenser les dégâts causés par le plan de TVA 0% du précédent ministre des Finances. »

«Tout d’abord, il y a une augmentation substantielle de l’offre. Deuxièmement, les taux d’intérêt mondiaux à court terme et à long terme ont commencé à augmenter. Troisièmement, le fort shekel, principalement contre l’euro, fait baisser la demande des investisseurs étrangers, en particulier des acheteurs français. Les achats de logements par des investisseurs étrangers ont atteint leur niveau le plus bas en dix ans. Un quatrième facteur tient aux difficultés de financement rencontrées par les acheteurs privés à l’étranger, accompagnées d’une application importante des restrictions au transfert de paiements dans le cadre de la guerre contre le blanchiment d’argent. Enfin, le nombre d’immigrants est en baisse, principalement en provenance de France et d’Ukraine. »