Un étudiant suggère le renvoi d’un professeur juif… »sioniste amer »

La photographie d’un panneau d’affichage à l’Université de Goldsmiths à Londres, proposant qu’un maître de conférence juif, spécialiste de l’antisémitisme, soit renvoyé par ce qu’il est un « juif amer » a été envoyée au Centre de lutte contre l’antisémitisme en Angleterre.

La remarque a été inscrite sur le tableau de suggestions et pose la question suivante: « À quoi pensez-vous que l’instruction et l’apprentissage devront ressembler en 2022? ». Mais pour un étudiant sur le campus, une seule amélioration est nécessaire. Il a écrit: « Plus de David Hirsch, plus de sionisme – un juif amer », accompagné d’un smiley.

David Hirsch est professeur de sociologie à l’Université de Goldsmiths, et il publie de nombreux articles sur l’antisémitisme, insistant sur le lien entre les étudiants militants de l’anti-israélisme et l’antisémitisme.

La description du maître conférencier en tant que « juif amer », et l’appel à lui faire perdre son emploi sont intrinsèquement antisémites.

L’année dernière, l’Association des Étudiants de Goldsmiths a signalé des « manifestations récurrentes » d’inscription de graffitis antisémites, dont des croix gammées. Sur l’un de ces graffitis, on pouvait lire: « Goldsmiths et le symbole du judaïsme dans le monde! ».