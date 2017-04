Un film israélien entre dans le Guiness Book

Le court métrage « Roads » de Lior Geller, qui raconte l’histoire de l’amitié entre un jeune palestinien et un ex-soldat israélien, figure dans le Guiness book des records eu égard au nombre de prix qu’il a gagné. Il a été présenté dans 60 festivals, joué dans 36 pays et a gagné 24 prix. Lior Geller vit maintenant à Hollywood où il écrit et vend d’autres scripts et idées. Il travaille actuellement sur une version longue de son court métrage.