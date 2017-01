Un hôtel d’Eilat nommé meilleur hôtel du Moyen-Orient

« TripAdvisor », le guide de voyage et site de réservation le plus populaire a annoncé la semaine dernière les lauréats de son classement annuel. Le Herods Vitalis Spa Hotel d’Eilat a été classé parmi les plus beaux endroits au monde. Nommé meilleur hôtel du Moyen-Orient, il intégre le Top 25 des hôtels dans le monde.