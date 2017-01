Un Imam maudit les joueurs d’échecs

Les échecs, un divertissement que des extrémistes musulmans honnissent. Selon Ahmet Mahmut Ünlü, plus connu sous le pseudonyme de Cübbeli Ahmet Hoca, le jeu d’échecs constitue un très grand péché en islam.

« Jouer aux échecs est pire que les jeux de hasard et de manger du porc. Les joueurs d’échecs sont plus enclins à mentir que d’autres. Ils ne peuvent pas dire la shahâda (la profession de foi, ndlr) lorsqu’ils sont sur le point de mourir », a déclaré ce dignitaire religieux de 51 ans parmi les plus influents de Turquie. Cité par le quotidien turc Hurriyet Daily News, l’imam rigoriste va plus loin en qualifiant ces joueurs de « maudits ».

Révoltée, la Fédération turque d’échecs a qualifié, mardi 3 janvier, les propos du prêcheur d’« inacceptables » et a promis d’intenter des poursuites judiciaires. Le ministre turc des Affaires européennes Ömer Çelik a aussi vivement critiqué les déclarations. « Les échecs évoquent la joie de la sagesse. Les échecs sont un défi de la sagesse. La culture orientale a donné de la valeur aux échecs », a-t-il affirmé à CNN Türk mercredi 4 janvier.