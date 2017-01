Un infiltré de Gaza fourni à Tsahal de précieuses informations sur le Hamas

Le 27 décembre 2016, Bilal al-Razayna, 24 ans, membre de la branche armée du Hamas, a été arrêté par les forces de sécurité israéliennes après avoir traversé la clôture de sécurité entourant la bande de Gaza. L’interrogatoire a permis de révéler son rôle dans la branche armée du Hamas (sniper, impliqué dans le creusement des tunnels et garde de sécurité). Il accompagnait également son frère Mustafa al-Razayna, chef des forces de sécurité intérieure du Hamas au Nord de la bande de Gaza.

Au cours de l’interrogatoire, il a transmis des informations sur les positions militaires du Hamas, sur les tunnels creusés dans le Nord de la bande de Gaza et les méthodes de creusement du Hamas. Il a aussi révélé l’existence d’un tunnel sous sa maison conduisant à de nombreux tunnels à proximité, utilisés, entre autres, pour le stockage d’armes. Il a également affirmé que durant l’Opération Barrière de Protection, son frère et d’autres hauts responsables du Hamas se sont cachés dans l’hôpital Kamal Adwan dans la bande de Gaza et de là ont dirigé les combats. Il a lui-même servi de courrier pour transmettre des messages à son frère et à des responsables du mouvement. Il a également fourni de nombreuses informations sur la manière dont le Hamas utilise les civils pour mener des attaques terroristes.

L’hôpital Shaheed Kamal Adwan est situé dans le Nord de la bande de Gaza, dans la région de Beit Lahia. Pendant l’Opération Plomb durci, le Hamas a utilisé les installations de l’hôpital et en a fait le centre des activités de la police et des forces de sécurité du Hamas dans le Nord de la bande de Gaza. Une salle d’opérations du Hamas a été improvisée à l’hôpital et des terroristes chargés de transférer des armes ont séjourné à l’hôpital habillés en civil. Lorsque les forces terrestres de Tsahal ont pénétré dans la bande de Gaza, les forces armées du Hamas se sont rassemblées à l’hôpital. Apparemment, le haut responsable du Hamas Fathi Hamad (plus tard nommé ministre de l’Intérieur) a lui aussi séjourné à l’hôpital pendant l’opération.