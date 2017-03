Un Institut d’anthropologie unique en son genre va ouvrir ses portes en Israël

Le premier institut d’anthropologie d’Israël va s’ouvrir, au Centre Dan David d’Études d’histoire de l’homme de l’Université de Tel-Aviv. Fruit de l’initiative conjointe de l’Université et de l’homme d’affaires américain Vladimir Shmunis, dont il portera le nom, il aura pour but d’approfondir la compréhension de l’évolution de l’homme moderne et de ses origines. Le donateur, Vladimir Shmunis, PDG et fondateur de la société RingCentral, fournisseur international de services d’informatique en nuage pour les entreprises, et son épouse Sana ont fait don d’un million de dollars pour cet impressionnant projet. L’Institut disposera d’un équipement de laboratoire ultra-moderne, offrira des bourses de recherche, et entreprendra des fouilles sur des sites préhistoriques. Il se donnera de plus pour tâche de développer l’intérêt du public pour l’étude de l’évolution humaine et de la préhistoire.