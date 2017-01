Un islamiste pro-palestinien: « Israël est coupable de l’attaque de la mosquée québécoise »

L’attentat qui s’est produit hier au Québec, avec deux terroristes qui ont attaqué une mosquée, tuant 6 personnes et blessant beaucoup d’autres, semble avoir été le fait de Musulmans. Mais l’occasion était trop belle de s’en prendre à Israël…

Les suspects d’un meurtre qui a fait six morts et cinq blessés graves à Québec ont été identifiés comme Alexandre Bissonnette et Mohamed Khadir, selon plusieurs médias québécois.

Néanmoins, il est trop tôt pour attribuer une quelconque motivation à l’attaque. Sauf pour l’antisémite islamiste Ali Abunimah, qui fait son maximum pour lier cet attentat à l’Etat juif. Abunimah est un contributeur du site « progressiste » Huffington Post et le fondateur du site extrémiste Electronic Intifada.

La « preuve »: l’un des suspects aurait par le passé fait usage de la fonctionnalité « like » de Facebook pour la page de Tsahal, mais aussi de D. Trump et du Front national français. Cette fonctionnalité est souvent utilisée pour suivre les actualités d’une page sans forcément apprécier son contenu, mais concernant Israël, une petite diffamation de plus ne peut pas faire de mal…