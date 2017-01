Un jeu néo nazi sur Youtube pousse un juif dans le four

Un jeu vidéo ultra violent a été repéré sur YouTube. Créé par le studio WHEEL MAKER et intitulé « Goy en colère », dans lequel des gens appartenant à la race suprême blanche tuent des noirs et des juifs « . Le personnage néo-nazi tue à la machette un réfugié noir qui crie « Allahu Akbar » et tire sur un centre de réfugiés. À un moment donné, le même personnage pousse un professeur juif dans un four puis fusille un directeur de banque juif. Le jeu se termine par un discours prononcé par Adolf Hitler sur les juifs. Mark Gardner, directeur de la communication de la Community Security Trust a déclaré: «Ceci est sans aucun doute très offensant et il s’agit d’une provocation délibérée de la part de néo-nazis américains violents. Nous ferons tout notre possible afin de le faire retirer de You Tube et de toute plate-forme similaire s’adressant au grand public».