Un journaliste démontre la légèreté sécuritaire de l’Europe

Un journaliste allemand d’origine pakistanaise s’est infiltré dans 35 centres d’asile répartis entre l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Au terme de son enquête, il a déclaré que les conditions de sécurité déplorables qui y règnent facilitent l’infiltration de terroristes qui embrigadent les réfugiés.

Dans son article, il fait remarquer que l’enregistrement bâclé des demandeurs d’asile et les mauvaises conditions de sécurité qu’il a constatées dans les centres d’accueil pourraient, à terme, provoquer une situation chaotique à travers toute l’Europe.

Shams Ul-Haqa réussi à pénétrer dans 35 centres d’asile situés en Allemagne, en Autriche et en Suisse durant l’été 2015. Pour cela, il s’est fait passer pour un réfugié : «Il m’a suffit de ne pas me raser quelques jours et d’enfiler des vêtements sales pour rentrer dans les centres sans aucun problème», raconte-t-il.

«Les salafistes s’inscrivent comme bénévoles, se rasent la barbe pour passer inaperçus, entrent en contact avec les réfugiés, les influencent avec un discours extrémiste et les invitent à les suivre dans des mosquées», raconte Shams Ul-Haqa sur rt.com.