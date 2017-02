Un journaliste palestinien ose critiquer le Hamas et le Fatah

Le journaliste Muhammad Al-Sheikh a critiqué les factions palestiniennes qui défendent la résistance armée, comme le Hamas et le Fatah radical. En invoquant cette résistance et en rejetant l’option de la paix, ils consentent à leur suicide politique. Pour lui, le Congrès américain exprime des positions pro-Israéliennes et, préoccupé par des crises plus urgentes, le monde arabe ne s’intéresse plus à la cause palestinienne. D’après lui, s’obstiner à la résistance armée, ne fait que du tort aux Palestiniens eux-mêmes…