Un juge juif orthodoxe de la Cour suprême agressé verbalement à New-York

La police de New York enquête sur un incident antisémite qui a eu lieu plus tôt dans la semaine contre le juge orthodoxe Noach Dear, au cours duquel un antisémite a crié des slogans racistes à son égard. Noah Dear, un juge orthodoxe de la Cour Suprême portant une kippa noire, a servi deux mandats à titre de membre du conseil municipal de New. Dimanche dernier, vers 8h00 du matin, le juge marchait près du « Centre Médical Maimonide » (Maimonides Medical Center) situé dans le quartier de Borough Park à Brooklyn dans la ville de New York. Tout à coup, un jeune homme l’a approché et a commencé à crier à son égard des slogans racistes. Le juge Dear n’a pas réagit, ce qui a énervé l’individu encore plus. Il a crié: «Tu n’as pas de bouche, juif?», ajoutant à la phrases quelques jurons et termes obscènes. Le juge orthodoxe est entré dans son véhicule, a fermé les portières et appelé la police, qui ouvert une enquête.