Un juif ultra-Orthodoxe quitte son milieu, écrit un livre et devient une star.  Par Bely

Et si l’on parle à nouveau de Shulem Deen, formaté à une religion dans ce qu’elle a de plus extrême, c’est qu’il vient tout juste de publier aux Editions Globe son dernier ouvrage. « Celui qui va vers elle ne revient pas » … Cet homme encore jeune, (43 ans) raconte comment il réussit un jour à s’échapper, s’évader serait plus juste, de sa communauté (les très retirés Hassidim de Skver) de sa maison, de sa femme, de ses 5 enfants…

Une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vivre sans « Foi » va faire de lui un rebut de cette société bien lovée au creux du village de New Square… Sans qu’il ne se sente pour autant avoir retrouvé une identité, sans qu’il ne sache encore qui est ce « nouveau quelqu’un » dans le monde des gentils.

Et c’est le récit d’une évolution lente mais totalement inexorable… Une vision autre après une jeunesse où tout était fait pour donner le change à tous les membres de cette communauté. A tous les enfants en général et lui en particulier. Un mode d’emploi où tout était conçu pour lui sembler conforme à ce qui se devait d’être.

Il lui faudra attendre d’avoir été marié et être devenu père de 5 enfants pour oser s’avouer qu’il n’avait pas sa place dans le monde où il est né, où il a été marié, où, où, où…. « Tout ce qui était mon propre désir n’avait aucune importance, où pas assez pour aller à l’encontre des décisions de notre rabbin suprême », analyse-t-il rétrospectivement.

Et pourtant, « Un matin comme les autres, alors que je commençais à m’enrouler les « tefillins » autour des bras, j’ai osé m’avouer que je ne faisais que singer mes pairs, que j’avais cessé d’être croyant. » Une déficience entre mille racontées dans ce livre-chronique d’une remise en question…

Ainsi le récit de la façon dont le couple est formé à l’emporte-pièce : A 18 ans, comme tous les jeunes de son âge dans sa communauté, on lui présente celle qui allait devenir sa femme. Cette rencontre qui devait sceller une union qui engage toute une vie, ne dure en tout et pour tout que « dix minutes, au cours desquelles ne sont échangés que quelques mots », raconte-t-il.

» Quand je l’ai vue pour la première fois, je n’ai ressenti pour celle qui me faisait face et allait être mienne, qu’antipathie, confesse l’ancien hassidique, voire sur le plan physique du dégoût » ! Ensuite, mis bout à bout … Quelques exemples entre mille qui montrent combien fut douloureux ce processus d’émancipation !

Le souvenir de cette vie de couple qui n’en n’est pas un, malgré la naissance de cinq enfants qu’il culpabilise d’avoir « abandonnés ». Ce premier fast-food non kasher qui lui parut tellement succulent mais où une espèce de honte mêlée de plaisir lui interdisait encore d’en parler autour de lui. Etc., etc., etc.

Pendant des années, il dit avoir souffert de « dissonance cognitive », habité qu’il était de croyances et de connaissances en contradiction avec son environnement, avant que d’être à l’aise dans ce que Shulem perçoit aujourd’hui comme « un monde réel » …

Et ce sentiment de solitude… Finie la relation avec ses anciens amis, comme lui juifs hassidiques. « Au-delà de la simple coïncidence, explique-t-il, il est tellement plus facile de se comprendre entre personnes issues du même milieu.

Tellement plus facile…, alors qu’il s’agit d’une culture insulaire, un savoir autre dont les références revendiquent même n’avoir rien en commun avec celles du reste de la planète ! A ceci près que la majorité n’étant pas un vain mot, il devrait lui être possible rapidement de se refaire des amis et retrouver l’Amour de sa vie, sans s’obliger à penser que…