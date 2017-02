Un Musulman belge en passe de battre le record du monde du nombre de femmes violées

Le viol pour Fouad K., c’est un peu comme une discipline olympique. Ce Musulman qui vit en Belgique pourrait bien être le plus grand violeur de l’histoire moderne, avec plus de 230 victimes à son actif… Il sévissait depuis 2015 et opérait seul. Fouad K. donnait rendez-vous sur des parkings ou chez les femmes. Un procédé consistait à mélanger de l’ecstasy liquide dans les boissons, jus de fruit, cocktail, limoncello.

Ses victimes perdaient connaissance. Il savait que l’XTC faisait son effet pendant deux à trois heures. Si la femme se réveillait plus tôt, il n’hésitait pas. Il frappait et cognait. Mais c’était rarement le cas. Il avait en général disparu depuis longtemps non sans emporter aussi argent, cartes de banque, smartphones, etc.

Pour séduire, il postait sur les sites de rencontre la photo d’un coureur cycliste. Ce Marocain d’origine se présentait comme Italien. Outre 233 viols, l’enquête sur le violeur du Limbourg veut s’assurer qu’il n’y a pas eu de victimes par empoisonnement rapporte DH.net.