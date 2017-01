Un nouveau centre artistique pour Jérusalem

Dans le cadre d’un projet commun de la municipalité de Jérusalem, de la Fondation de Jérusalem et de la Fédération juive de New York, Jérusalem disposera dès 2020 d’un nouveau centre artistique, le Jérusalem Campus for the Arts, pour un coût estimé de 50 millions de dollars. „La construction de ce campus est conforme à notre volonté de faire du centre ville un lieu vibrant de l’énergie dégagée par des milliers de jeunes et d’étudiants“ a déclaré le maire, Nir Barkat, en annonçant le projet. Le campus, à proximité du marché Mahané Yéhouda, hébergera entre autres la célèbre école du film Sam Spiegel, l’école d’art dramatique Nissan Netiv ainsi que plusieurs écoles de photographie.