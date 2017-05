Un nouveau classement des forces militaires mondiales place Israël seulement trois rangs devant l’Iran

L’armée israélienne a une réputation de classe mondiale, mais un nouvel indice de puissance montre que l’Etat juif est tombé du top 10. Ce classement publié par GlobalFirepower.com, liste les 68 meilleures armées au monde. Il y a plus de 40 facteurs pour déterminer la résistance d’une armée et cela place Israël au 13e rang. C’est seulement trois points de plus que l’Iran, un pays qui a mis en garde Israël d’être la cible d’une action militaire. La Turquie, un pays qui a montré une hostilité ouverte à Israël au cours des dernières années se classe 11e, tandis que l’Egypte se situe au 14e rang.