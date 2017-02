L’administration de Donald Trump et certains pays arabes négocient la mise en place d’une nouvelle alliance militaire au Proche-Orient, a annoncé mercredi le Washington Post citant des sources arabes. La nouvelle organisation devrait réunir l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, la Jordanie et aura pour objectif de « faire face à leur adversaire commun, l’Iran ». Il est pourtant à noter qu’en cas de réalisation de ce projet, les États-Unis et Israël s’engageraient à accorder à l’alliance leur aide militaire et en matière de renseignement, sans toutefois faire partie du bloc.