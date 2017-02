Un palestinien et un libanais qui projetaient un attentat arrêtés à Beyrouth

Un Libanais et un Palestinien appartenant à un groupe extrémiste et soupçonnés de planifier un attentat suicide dans le centre-ville de Beyrouth ont été arrêtés hier, ont annoncé les services de sécurité libanais. Cette arrestation intervient plus de deux semaines après qu’un attentat suicide a été évité dans un café de Beyrouth et l’arrestation du kamikaze présumé.