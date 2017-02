Un pirate palestinien de drones israéliens condamné à 9 ans de prison

Un ingénieur en informatique palestinien a écopé de 9 ans de prison pour avoir piraté des drones militaires israéliens au profit du Djihad islamique. Majid Oweida, 23 ans, originaire de la ville de Gaza, a plaidé coupable de plusieurs chefs d’accusation, dont appartenance à une organisation interdite et infraction contre la sécurité de l’État d’Israël, devant un tribunal de Beersheva. L’ingénieur a admis avoir mis au point un logiciel pour pirater et gérer les images prises par des drones dans le ciel de Gaza et destinées aux forces de sécurité israéliennes.