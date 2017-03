Un prédicateur palestinien de la mosquée Al Aqsa met en garde Marine le Pen

(Vidéo trad en français) Fin février, le prédicateur palestinien Abu Musab Al Hadra a prononcé un prêche très virulent contre Marine Le Pen dans l’enceinte de la mosquée Al Aqsa située sur le Mont du Temple à Jérusalem. Il évoque pêle-mêle les moqueries et le manque de respect de la candidate d’extrême droite envers l’Islam rappelant qu’en des temps pas si lointains, de tels propos se seraient conclus « par l’invasion de la France et de l’Europe » et Marine Le Pen « aurait payé l’impôt islamique aux musulmans ».