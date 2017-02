Un psychanalyste juif considère les terroristes Kouachi comme des « enfants abandonnés »

Le psychanalyste Gérard Haddad a été interrogé par Respect Mag, dans lequel il explique que les terroristes islamistes Kouachi sont en fait des « enfants abandonnés » et que l’occident a des racines « judéo-musulmano-chrétiennes »…

« On entend matin, midi et soir que notre civilisation est «judéo-chrétienne». Ce mot n’a du reste pas beaucoup de sens, car lorsque, pendant des siècles et des siècles, les juifs ont été expulsé d’Europe, ils ont été accueilli dans des pays musulmans. Quel est le partage entre juifs et chrétiens ? Quelques textes, mais après tout, le Coran est aussi un texte très inspiré par la Bible. La civilisation occidentale n’est pas judéo-chrétienne. Un musulman va se dire : « si la civilisation est judéo-chrétienne, moi je suis étranger, qu’est-ce que je fous là ? ». Les maghrébins de France se sentent effectivement chez eux dans ce pays, plus qu’au Maghreb par ailleurs. L’islam a énormément contribué à la construction de la civilisation occidentale. Ce sont les musulmans qui ont transmis la philosophie grecque ! Ce sont les Abbassides qui ont fait traduire l’œuvre du philosophe Aristote ! L’algèbre, l’architecture andalouse, et j’en passe…

Donc notre civilisation n’est pas judéo-chrétienne, elle est judéo-musulmano-chrétienne ! Il y a tout un discours à contrecarrer.

Vous semblez expliquer les actes des frères Kouachi par le fait qu’ils étaient dotés d’un « intense complexe d’infériorité ». Ma question va vous sembler naïve : pourquoi ne les a-t-on pas pris en charge psychologiquement ?

Tout le monde a, à première vue, un complexe d’infériorité. Moi comme vous. J’aurais aimé être une grande vedette en librairie ! Les enfants, du fait de leur fragilité, vont tous développer un complexe d’infériorité. Pour le supporter, ils se construisent des schémas mégalomanes de supériorité. Vous ne pouvez pas, en outre, soigner tous les complexes d’infériorité qui existent, on n’en finirait pas ! En outre, qui soignerait qui ? C’est une maladie universelle. Les frères Kouachi ont surtout été des enfants abandonnés, d’abord par leurs propres parents. J’ai travaillé sur la question des radicalisés. Il y a eu des expériences, des études nombreuses sur ces cas. Derrière chacun d’entre eux, il y a une histoire familiale très compliquée, qui remonte à l’immigration des parents. Ces derniers se disent qu’ils vont venir en France pour oublier le passé, mais on n’efface rien, le passé va vous rattraper. »