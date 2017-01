Un responsable du Front national est en Israël

Selon Haaretz, le secrétaire général du FN Nicolas Bay séjournerait depuis mercredi en Israël, où il aurait rencontré un membre important du parti au pouvoir, le Likoud. «La visite est présentée comme « privée » et a été délibérément tenue discrète, presque secrète», écrit Haaretz, qui ajoute que «le gouvernement israélien boycotte officiellement le Front national, dont beaucoup de membres conservent des opinions antisémites». Haaretz est plus tolérant envers l’antisémitisme d’extrême gauche et du monde musulman mais il se montre pointilleux sur celui associé à l’extrême droite.

Le but du voyage serait de «rencontrer des citoyens français vivant en Israël afin de gagner le soutien des Français juifs, et de rencontrer des politiciens israéliens».