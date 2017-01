Un satiriste polonais s’en prend aux Juifs

Marcin Wolski, un célèbre satiriste polonais, a publiquement accusé les juifs, qui, selon lui, « sont derrière les manifestations anti-gouvernementales ». La communauté juive a déposé plainte auprès du Conseil National contre le programme de radio et de télévision de Wolski: « Derrière la vision ». La communauté juive a également envoyé à M. Wolski une instruction sur ce qu’est l’antisémitisme, et un paquet de pain azyme, car le satiriste a comparé le pain azyme à ‘l’hostie », disant que cette année, à Noël, on mangera du pain azyme au lieu d’hosties.