Un sauna de Sibérie fait sa pub: « pire qu’Auschwitz »

Un sauna de la Sibérie enneigée a choisi le camp d’extermination d’Auschwitz pour faire sa publicité, soulevant la colère des Juifs et des survivants de l’holocauste. Le sauna qui se nomme « Abwehr » – c’est aussi le nom d’une organisation de renseignements militaire allemande, a posté sur son site internet une publicité ayant pour titre: « Auschwitz n’est rien comparé au sauna ». Il s’agit d’un site près d’une rivière gelée, et les clients du sauna brûlant sont invités à plonger dans la rivière après avoir utilisé le sauna, telle que le veut la tradition en Russie. Suite à cette publicité et à la tempête qu’elle a entraînée, les propriétaires ont changé le nom du sauna et ont supprimé cette publicité blessante.