Un site de location immobilière réservé aux Musulmans apparaît en France

Oummaloc.com , la 1ère plateforme de location d’hébergements entre particuliers musulmans est désormais accessible en France. Elle met en relation des hébergeurs qui ont une chambre ou un logement à louer avec des voyageurs cherchant à la fois un logement pas cher, sécurisant et facile à réserver.

Selon son fondateur, interrogé par le site Ahlymagazine: « Lors d’une discussion « voyages » entre amis (devenus aujourd’hui l’équipe Oummaloc), nous étions arrivés au même constat : la difficulté, pour nous musulmans, de trouver des hébergements correspondant à nos attentes et nous permettant, à moindre coût, d’allier vacances et bonne pratique de sa religion. Nous évoquions également le fait que, dans notre entourage, bon nombre de musulmans renoncent à louer leurs appartements ou maisons de peur d’accueillir des personnes ne partageant pas leurs valeurs et exigences. Alors, pourquoi ne pas créer une plateforme qui proposerait aux musulmans d’ouvrir leurs portes ? »