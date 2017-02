Un site islamiste reproche aux médias français d’informer que les terroristes sont Musulmans

Alors que les médias français font preuve d’une extrême retenue qui confine parfois à l’usage disproportionné du terme « déséquilibré » à chaque agression ou attentat islamiste, le site Oumma trouve que ces derniers vont trop loin en relatant les cris « Allah Ouakbar » des terroristes, ce qui constitue une « stigmatisation » selon le site islamiste, qui crie aussi au complot mondial contre l’Islam…Extraits.

« En effet, il n’est pas un attentat sans que cette phrase « Allahou akbar » ressurgisse, comme si c’était une volonté d’affirmer que ceci est bien le fait de musulmans au cas où les terroristes s’échapperaient ou se feraient exploser sans laisser de traces.

Souvenons-nous du passeport écrit en arabe retrouvé après l’effondrement du World Trade Center et des tonnes d’acier carbonisés, ou bien la carte d’identité laissée par les assaillants cagoulés après la tuerie de Charlie Hebdo, ou encore un Coran oublié dans une voiture appartenant à de présumés « Djihadistes », ou enfin un plan de système explosif écrit en arabe si ce n’est une bouteille de gaz et quelques notes suspicieuces ou un tapis de prière… à l’inverse de la série Cold Case où les experts trouvent les coupables 50 ans plus tard via les ADN et autres indices, ici c’est identification immédiate via des services de renseignements infaillibles… et en filigrane, dans notre subconscient, cette idée que la langue arabe est criminogène : d’où le contrôle au faciès. »