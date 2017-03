Un terroriste musulman poignarde quatre personnes en Allemagne

« Ce soir, 12 mars 2017, vers 19 h, un habitant de Frankenthal âgé de 29 ans a blessé plusieurs passants dans le centre-ville de Frankenthal. Cet Égyptien de 29 ans a fréquenté dans la soirée un bar situé près du parc Willi Brand. Il a voulu quitter ce bar sans payer ses consommations. Le patron lui a couru après et l’a interpellé devant le bar. L’homme a alors sorti un couteau et s’est enfui en direction du centre-ville. Selon ce que l’on sait à l’heure actuelle, quatre personnes ont été agressées par le fugitif et blessées au couteau. Ces blessures ne présentent pas un caractère de gravité selon le Bild.