Un tribunal français blanchit des boycotteurs d’Israël

Saadia et Hussein, deux antisémites membres actifs de la campagne BDS poursuivis pour « appel à la discrimination », ont été relaxés mardi par la Cour d’appel de Montpellier, qui a déclaré nulle la procédure lancée contre eux. Le boycott de l’Etat juif peut donc continuer de plus belle…

Les faits remontaient à 2014, au plus fort des tensions de la guerre entre Israël et les terroristes du Hamas à Gaza. Sur la page Facebook de l’un de ces deux militants, apparaît un message haineux, formalisant les valeurs défendues par le mouvement de solidarité avec le « peuple palestinien. »

La Ligue des Droits de l’Homme (LDH), a alors décidé de porter plainte et de déclencher l’action judiciaire.

S’étaient donc retrouvés, au tribunal, sur le même banc des parties civiles, la LDH, le MRAP, Avocats sans Frontières, l’association France-Israël, le BNVCA et la Licra.

En première instance, en avril 2016, les deux militants avaient été condamnés à des peines d’amende, dont ils avaient immédiatement interjeté appel.

Devant la Cour d’appel de Montpellier, en décembre dernier, le procureur général a conclu que les poursuites contre les militants de la haine d’Israël étaient entachées de nullité.

L’arrêt de relaxe prononcé mardi est vu comme « un encouragement pour tous à résister à l’intimidation judiciaire, et à développer plus que jamais la campagne de boycott d’Israël, tant que cet Etat foulera au pied les droits les plus élémentaires du peuple palestinien » peut-on lire sur Euro-Palestine.