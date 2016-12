Une application ludique qui fera aimer les musées aux enfants

Nathalie Half a créé Museloop, une start-up basée à Tel-Aviv, qui vise à faire des musées une expérience amusante, interactive et un apprentissage pour tous les âges. En collaboration avec le co-fondateur Keren Berler, elle a développé une application de jeu pour téléphones cellulaires qui, une fois téléchargée, permet aux clients de se promener dans un musée, trouver les œuvres d’art et commencer à jouer. « Les jeux poussent les visiteurs à regarder vraiment l’œuvre d’art et à se concentrer sur des détails et, en même temps, ils apprennent quelque chose sur l’artiste et la peinture », a expliqué Keren Berler