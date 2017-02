Une centaine de Juifs originaires d’Inde ont fait leur alyah

Cent deux membres de la communauté juive d’Inde, qui doivent leur héritage à l’une des tribus perdues d’Israël, font leur alyah cette semaine.

Les immigrants, qui proviennent de l’état indien du nord-est de Mizoram arriveront cette semaine avec l’aide du mouvement Shavei Israël, organisme à but non lucratif qui cherche à relier les Juifs « perdus » et « cachés » à l’Etat juif.

Le groupe envisage de vivre dans la ville de Nazareth Illit, où vivent d’autres membres de la communauté des Bnei Menashe. Quelque 3 000 Bnei Menashe ont immigré en Israël ces dernières années, et 7 000 autres sont toujours en Inde.

« Après 27 siècles d’exil, cette tribu perdue d’Israël revient vraiment à la maison », a déclaré le fondateur de Shavei Israel, Michael Freund. « Mais nous ne nous reposerons pas jusqu’à ce que tous les Bnei Menashe restants en Inde soient en mesure de faire aussi leur aliyah. »