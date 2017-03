Une exposition sur Elie Wiesel à Paris

La LIMMUD FSU, une organisation éducative juive internationale, a lancé une exposition spéciale pour saluer la mémoire du regretté Elie Wiesel, Prix Nobel de la Paix, auteur de renom et survivant de l’Holocauste, décédé en juillet dernier. Wiesel a toujours entretenu un lien fort avec la France, et avec Paris en particulier où il est arrivé après la guerre, a appris le français, puis a étudié à la Sorbonne et pour commencer sa carrière de journaliste. La cérémonie de lancement s’est tenue lors de l’événement annuel Limoud France, auquel ont participé plus de 600 jeunes et autorités, parmi lesquelles M. François Zimeray, ambassadeur de France au Danemark et ami proche de Wiesel. « Elie Wiesel – de Sighet à l’Ukraine via la France et Israël » est le titre d’une exposition spéciale qui a été lancée par Limmud FSU en août 2016 à Moscou et depuis lors a été accueillie à Londres, à New York et à Jérusalem. Le projet a été initié par le fondateur de Limmud FSU, Chaim Chesler, et réalisé par Dr. Joel Rappel, fondateur de « Elie Wiesel Archive » à l’Université de Boston.