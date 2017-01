Une famille palestinienne a porté secours aux victimes du bus renversé jeudi soir dernier en Judée Samarie

Une famille palestinienne a été témoin de l’accident tragique d’autobus qui a eu lieu au sud d’Ariel en Judée Samarie jeudi soir dernier, sous une pluie battante et n’a pas hésité à porter secours aux blessés.



«Ils n’ont pas hésité […] Ils ont vu que des vies humaines étaient en jeu » a déclaré le capitaine Sivan Raviv, qui est arrivé sur les lieux pour coordonner les secours.

Il faisait nuit dans la région de Binyamin. Une famille palestinienne du village d’Al-Lubban ash-Sharqiya est témoin de l’accident d’un autobus qui a quitté la route menant au village juif de Ma’ale Levona. La famille se dirige vers le lieu du drame, sortant en pyjama, et sous la pluie battante pour aider les blessés, dans un drame qui a tué deux personnes.



Le capitaine Sivan Raviv, un médecin de la division Binyamin, a déclaré à Ynet que la famille avait été la première à appeler les services d’urgence jeudi soir et que leur action rapide avait sauvé des vies. « Lorsque nous sommes arrivés sur le site, nous avons vu les membres de la famille qui essayaient déjà d’extraire les blessés et de leur offrir un traitement. »



A ce moment-là, la réalité complexe de la région a été soulignée lorsque, à quelques kilomètres de là, des soldats d’infanterie de la brigade Kfir étaient en chasse d’un terroriste armé près du village palestinien d’Aboud, où deux attaques avaient eu lieu en une heure. Quand la nouvelle de l’incident leur parvint, les soldats se divisèrent en deux groupes: l’un pour poursuivre le terroriste, et l’autre pour aller porter secours aux blessés dans l’accident. Une fois arrivés sur les lieux, ils ont travaillé ensemble avec des membres de la famille palestinienne pour aider à sauver les victimes.



Peu de temps après que la famille a appelé pour rapporter l’accident, le Magen David Adom, une unité de lutte contre l’incendie, des résidents de Ma’ale Levona et des équipes médicales supplémentaires sont arrivées et ont réussi à évacuer les blessés dans plusieurs hôpitaux en une heure et demie. «Nous n’avons pas abandonné», a déclaré Sivan. « Il était difficile d’emmener les blessés sur des civières dans la boue, nous tombions, […] jusqu’à atteindre les ambulances et les deux hélicoptères appartenant à l’Unité 669 de Tsahal qui nous attendaient à proximité. »