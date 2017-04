Coulisse: Une heure dans le bureau ovale avec Donald et Jared

Donald Trump est-il si coriace qu’on le prétend ? Son gendre Jared Kushner est-il réellement incontournable au sein de la Maison Blanche ? L’Obs relate dans une interview, une réunion qui s’est déroulée le 6 février dernier dans le bureau Ovale. Outre le président, étaient présents le secrétaire d’Etat Rex Tillerson et, Jared Kushner. C’est l’avocat Elliott Abrams qui raconte la scène. Ce dernier, spécialiste du Moyen Orient et ancien conseiller de Bush fils (et de Reagan), pensait être convoqué dans le Saint des saints pour être embauché comme numéro deux du département d’Etat, mais fut finalement recalé. Voici quelques extraits de cet article

Sur Trump : « Le plus remarquable c’est que le président était beaucoup plus calme, beaucoup plus à l’écoute que l’on pouvait s’y attendre (…) aussi surprenant que cela paraisse, le président écoutait, répondait. De ce que l’on entend à la télévision, on a l’impression que cela ne se passe pas comme cela, que le Président n’est pas attentif, et pourtant si. Au final, des décisions ont été prises, plus tard ».

Sa politique : « Si on oublie les tweets, si on étudie ce que fait concrètement l’administration Trump, son action est, jusqu’à présent en tous cas, beaucoup plus conventionnelle qu’on ne le pense. Par exemple, la politique vis-à-vis de l’Otan est une continuation de la précédente, avec notamment une présence accrue dans les pays baltes. Pareil pour la Chine, et même pour Israël avec la recherche continue d’une solution à deux Etats. En diplomatie, il y a plus de continuité que ce que les médias suggèrent souvent et cela se sentait au cours de la réunion ».

Son gendre : « (Jared Kushner) joue un rôle dans tout. Je ne crois pas, comme certains, qu’il veuille créer son propre empire au sein de la Maison-Blanche. Dans l’administration, personne ne connaît Trump. Donc on utilise Kushner comme un guide. On lui demande des conseils : « Il faut que je parle au Président de ceci ou de cela, comment dois-je l’aborder pour le convaincre ? ». Kushner le connait parfaitement. Il y a entre eux une relation très particulière. A la Maison Blanche, deux personnes seulement sont sûres d’être là jusqu’à la fin du mandat: le vice-président Pence et Kushner. Mais forcément, un jour ou l’autre, Pence quittera Trump. Alors que vraisemblablement Kushner sera avec lui jusqu’à la fin de ses jours. L’impression que je tire de discussions avec des gens dans l’administration est qu’il essaye d’aider son beau-père. Et je ne crois pas qu’il soit un idéologue en politique étrangère ».