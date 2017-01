FILE - In this Dec. 29, 2011 file photo, Linda Sarsour, director of the Arab American Association of New York, poses for photos in front of a canvas painted by the association's youth group at its headquarters in the Brooklyn borough of New York. Muslim-Americans who sued the New York Police Department over a surveillance program launched after 9/11 say calls from the Republican presidential campaign to put them under more scrutiny are recklessly seizing on public fears and scarring Muslims in the U.S. (AP Photo/Henny Ray Abrams, File)

Une islamiste pro-Hamas à la tête de la marche « progressiste » contre D. Trump Partager sur Whatsapp Les libéraux et démocrates américains ont décidément de bien mauvaises fréquentations. Ainsi, on apprend que le mouvement anti-Trump organisé à Washington est chapeauté par une islamiste voilée, soutien du mouvement terroriste Hamas rapporte le Daily Caller… Linda Sarsour, l’une des organisatrices de la Marche des femmes qui a eu lieu samedi à Washington D.C., a été récemment aperçue lors d’un grand congrès musulman à Chicago posant avec un homme accusé d’être un financier du groupe terroriste Hamas. Sarsour, qui est à la tête de l’Association arabe américaine de New York et que le site de la Maison-Blanche appelait du temps d’Obama une « Championne du changement », a pris la parole le mois dernier à la 15e convention annuelle de la Société musulmane américaine et du Cercle islamique de l’Amérique du Nord. À cette occasion, elle a posé pour une photo avec Salah Sarsour, membre de la Société islamique de Milwaukee et ancien agent du Hamas qui a été emprisonné dans les années 90 en Israël parce qu’il était soupçonné de travailler pour le groupe terroriste. Sarsour a nié avoir des contacts avec le groupe terroriste. Elle a déclaré en 2012 au New York Times que, si c’était le cas, elle n’aurait pas été nommée par Obama « Championne du changement », cqfd. Cette militante s’est acquis récemment une renommée nationale. Elle a été déléguée à la convention démocrate et elle est l’une des quatre principales organisatrices de la Marche des femmes. Elle a d’autres liens de famille avec des gens soupçonnés d’être des agents du Hamas. Bien qu’elle évite maintenant d’en parler, Sarsour a reconnu dans des entretiens passés qu’elle avait des cousins purgeant des peines de prison en Israël pour avoir travaillé pour le Hamas. Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+