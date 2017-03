Une journaliste de Fox News devient porte-parole du département d’État

Le département d’État a enfin trouvé un porte-parole et reprend lundi ses points de presse suspendus il y a plus d’un mois. Heather Nauert, journaliste de la chaîne de télévision Fox News et animatrice d’une des émissions favorites du président Donald Trump, Fox&Friends, a été désignée au poste de porte-parole du département d’État américain.