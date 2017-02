L’agence qui gère les passages frontaliers en Israël a présenté ses excuses pour toute «angoisse» causée par l’interrogatoire de la dirigeante du très à gauche New Israël Fund à l’aéroport Ben Gourion.

L’Autorité de la Population et de l’Immigration a annoncé jeudi que son directeur général intérimaire, Amnon Shmueli, avait échangé avec la présidente du New Israël Fund après que la vice-présidente du groupe, Jennifer Gorovitz, ait été arrêtée pour être interrogée à son arrivée en Israël mercredi.

« M. Shmueli a clairement indiqué que l’interrogatoire de Gorovitz était routinier et qu’il n’y avait aucune intention de l’insulter. Nous nous excusons si cela l’a angoissé », a déclaré l’autorité.

Mme Gorovitz aurait été détenue pendant 90 minutes, incitant un député de l’opposition à déclarer qu’elle était soumise à une « persécution politique ». Le NIF est un organisme sans but lucratif basé aux États-Unis dédié à la justice sociale et l’égalité qui finance un certain nombre d’organisations qui ont été très critiques envers Israël, et l’organisation a connu de beaux jours avec le soutien de l’administration Obama.

L’interrogatoire de Mme Gorovitz a incité Tamar Zandberg, membre de la Knesset, pour le parti de gauche radicale Meretz à se plaindre au ministre de l’Intérieur, Aryeh Deri.

«Il s’agit de persécutions politiques, de harcèlement et d’une tentative de faire taire ceux qui luttent pour la société israélienne», écrit Mme Zandberg dans une lettre à M. Deri.