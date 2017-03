Une majorité écrasante des Juifs israéliens soutient la Judée Samarie

Un sondage réalisé en Israël et publié mardi, révèle qu’au bout de 50 ans de constructions d’une présence juive en Judée Samarie, l’écrasante majorité des Juifs israéliens refuse la propagande visant à déconnecter l’Etat juif de ses terres historiques et spirituelles.

Et en ce qui concerne le sort de Jérusalem, le pourcentage s’élève à 79 % de Juifs israéliens qui s’opposent au dictat des nations et refusent que Jérusalem Est cesse d’être israélienne et soit donnée aux ‘Palestiniens’, indique le même sondage réalisé par le Jerusalem Center for Public Affairs.

Le sondage montre que le pourcentage de Juifs israéliens souhaitant un retrait et une expulsion des habitants juifs de Judée Samarie a baissé au fil des douze dernières années.

En 2005, le taux de Juifs israéliens en faveur d’un accord de paix incluant le retrait militaire israélien de Judée Samarie était de 60 %. En 2017, il n’est plus que de 33 % !

Et quant à la Vallée du Jourdain, 81 % des Israéliens juifs estiment qu’Israël doit maintenir son contrôle sur cette partie du pays.

Et le pourcentage d’opposition à l’abandon du Mont du Temple s’élève pour sa part à 83 %.