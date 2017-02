Une ONG instrumentalise le christianisme pour nuire à Israël

On peut être une grande ONG de « défense des droits de l’homme », se revendiquer « plus efficace que l’ONU » – ce qui n’est sans doute pas le plus difficile – tout en instrumentalisant l’antisémitisme chrétien contre Israël.

L’ONG Avaaz lance un appel contre la démolition annoncée par Israël des maisons qui se trouvent sur les collines du village de Béthanie, appelée « Colline du pape » où vit une communauté de Bédouins de 2.700 personnes, en contradiction avec la loi israélienne, dont l’ONG fait peu de cas.

Nous reproduisons l’appel D’AVAAZ au nom des familles de la Colline du Pape :

« On dit qu’il y a 2.000 ans, près des collines du village de Béthanie, Jésus-Christ a ramené Lazare à la vie. Aujourd’hui, sur ces mêmes collines, une communauté indigène de 2.700 personnes va se retrouver sans abri. Leurs maisons, leurs terres, leur mode de vie seront totalement détruits, effacés.

Cependant, cette communauté, les familles de la Colline du Pape, refusent de s’éteindre silencieusement. Au contraire, ces gens ont l’intention de faire face aux bulldozers : ils vont tranquillement faire du « sit-in » dans leur maison. Ils prennent un grand risque, mais ils croient au miracle : leur action courageuse va sûrement conduire le monde à se mobiliser rapidement et à empêcher les bulldozers de démarrer avant de pouvoir tout écraser.

L’armée veut accomplir cette destruction sans s’exposer à l’œil des médias. Ajoutez votre nom à cette pétition et l’équipe d’Avaaz fera une vidéo-projection de tous nos noms sur les maisons et les terres de cette communauté – de telle sorte qu’à l’arrivée des bulldozers, ceux-ci ne verront pas qu’une petite communauté blottie et apeurée à l’intérieur des maisons – ils verront le monde dressé comme un bouclier autour des familles de la Colline du Pape.

La raison pour laquelle la Colline du Pape est menacée, c’est que les dirigeants extrémistes veulent se débarrasser de tous ceux qui habitent ce lieu afin de construire une colonie illégale et un mur de séparation. Ces mesures rendront la paix impossible en Terre Sainte et détruiront tout espoir de coexistence.

Si des millions d’entre nous manifestent notre solidarité avec la Colline du Pape dès aujourd’hui, on attirera l’attention des médias sur cette affaire et on mobilisera la population de Palestine comme celle d’Israël et du monde entier pour tenir bon tous ensemble. On produira un symbole d’unité mondiale là où les extrémistes veulent créer des divisions. Ce sera un miracle fait d’espoir face à la peur. Ensemble, il faut créer un bouclier de défense qui encercle la Colline du Pape, et ainsi donner une chance au combat pour la paix. »

Depuis un an, les « Avaazers » aident la communauté de la Colline du Pape à construire un centre de résilience pour protéger les foyers. C’est un espace qui sert à la formation, où les enfants peuvent utiliser l’internet et où les médecins installer une clinique gratuite. À présent, sur le point d’être chassée de chez elle, la population nous dit : « Nous y restons ». Donnons-leur l’espoir de voir un monde conscient de leur combat et qui se tient à leurs côtés. »

Réveiller les pires réflexes antisémites, voici une nouvelle stratégie de lutte contre Israël…