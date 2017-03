Une photo loin des clichés des médias

Une habitante juive de Judée Samarie a posté la photo suivante sur son compte Facebook, avec le commentaire que nous reproduisons ici:

« Parce que je suis persuadée qu’un jour il y aura la paix. On va y arriver c’est sûr. Voilà une photo que j’ ai prise ce matin et qu’aucun média ne vous montrera. Juifs Israéliens et Palestiniens se font un selfie bras dessus bras dessous. Et croyez moi je les vois tous les jours et tous les jours ils s’éclatent ensemble. Ne laissons pas les médias ni les extrémistes nous monter la tête. Bonne journée à tous dans la sérénité, la joie et l’amour. »