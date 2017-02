Une politicienne allemande: « Hitler, reviens! »

Une membre du parti d’extrême droite allemand « Alternative pour l’Allemagne» (Afd), Elena Roon, a provoqué cette semaine un tollé dans le pays. L’Affaire a éclaté après que Roon a envoyé au cours des derniers jours des messages à ses amis par le logiciel de messages « WhatsApp » dans lesquels elle a publié des photos d’Adolf Hitler de même que des appels au retour du führer « car l’Allemagne en a besoin ».

Dans les photos que Roon a publiées, on peut voir Hitler et la phrase « absent depuis 1945. Adolf, veuillez nous contacter, l’Allemagne a besoin de vous! » ( « Adolf, Bitte melde Dich! Deutschland braucht Dich! Das Deutsche Volk! »). Roon a conclu son message par les mots: « Le peuple allemand ».

L’année dernière, en plein cœur de la crise de l’immigration musulmane en Allemagne, les dirigeants du parti « Alternative pour l’Allemagne » avaient organisé une conférence de presse dans laquelle ils avaient annoncé que le parti deviendrait ouvertement « antimusulman ». Selon les rapports des médias allemands, Roon a également publié à ses amis sur WhatsApp une autre photo d’Hitler et au-dessous, on peut voir le führer disant « les musulmans … je les ai également oubliés! ».

Les photos que Roon a publiées ont été révélées par ses amis sur WhatsApp et ont suscité un tollé en Allemagne, où la propagande néo-nazie est interdite selon la loi allemande. Peu de temps après que l’histoire a été publiée, Roon a été convoquée par la police allemande pour être interrogée et les chefs du parti « Alternative pour l’Allemagne » ont annoncé qu’ils convoqueraient un forum spécial qui se penchera sur les moyens de punir Roon et même de l’expulser du parti.

Ces derniers mois, depuis que les dirigeants du parti ont annoncé qu’ils abandonnaient leur politique d’action anti-juive pour laquelle ils ont été accusés dans le passé, et qu’ils se concentreront sur les moyens de mettre fin à l’immigration musulmane en Allemagne, plusieurs hauts responsables du parti, accusés d’avoir proféré des expressions antisémites ont déjà été expulsés du parti.

Roon, quant à elle, a admis avoir en effet publié des images choquantes exprimant la nostalgie d’Hitler et l’appelant à revenir, mais a affirmé: «Je ne veux en aucune façon que Hitler revienne». Elle a également plaidé qu’elle a reçu les photos d’une autre personne et qu’elle n’a fait que les publier.